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Тележурналист Евгений Попов предложил дать новое помещение музыкальной школе в Филях

15:33
  • воскресенье
  • 18 июля 2021

Идею поддержали власти Москвы

Тележурналист Евгений Попов обратил внимание на проблему с помещением музыкальной школы в Филях-Давыдкове, которая известна лучшим хором в Москве.

При этом, по словам журналиста, дети вынуждены "ютиться в полуподвале". "Хотя рядом на Малой Филёвской улице есть пустующее здание, где можно создать все условия для творчества", - отметил Евгений Попов.

Инициатива тележурналиста нашла поддержку у властей столицы. Помочь пообещал мэр города Сергей Собянин. "В подвальных помещениях дети находиться не должны", - заявил мэр.

Отметим, что данная музыкальная школа пользуется большой популярностью в районе. В ней учатся 350 детей.

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