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Пожилым пациентам нужно помочь адаптироваться к цифровизации медуслуг – академик Румянцев

15:57
  • воскресенье
  • 18 июля 2021

Цифровизация услуг — большой шаг вперед

За последнее время столица провела значительную работу по цифровизации всех сфер жизни, новый стандарт поликлиник делает медпомощь в Москве более высокотехнологичной и доступной. Об этом рассказал главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев.

Между тем, по его словам, нужно подготовить пожилых пациентов к цифровизации. "Пациентам нужно научиться работать с гаджетами, чтобы иметь возможность получить консультацию, в том числе - телекоммуникационную. К этому надо людей подготовить, обязательно должен быть переходный период", - заявил Александр Румянцев.

Он убежден, что цифровизация услуг — большой шаг вперед, однако контакт с лечащим врачом все же должен сохраниться. "Люди, особенно пожилые, не успевают адаптироваться. Им зачастую сложно записаться к специалисту в электронном формате, зарегистрироваться на обследование", - отметил  Александр Румянцев.

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