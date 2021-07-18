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Страны ОПЕК+ решили нарастить добычу нефти

16:29
  • воскресенье
  • 18 июля 2021

Альянс продлил соглашение по нефти до конца 2022 года

Альянс ОПЕК+ принял решение о продлении действия соглашения по добыче нефти до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финальное коммюнике по итогам встречи.
Доходы России от экспорта нефти упали

В частности, министры стран ОПЕК+ полностью поддержали план по увеличению добычи нефти. Начиная с августа, ежемесячно будет увеличиваться общая добыча на 400 тысяч баррелей в сутки до тех пор, пока "не вернут на рынок 5,8 миллиона баррелей в сутки".

Со своей стороны заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае следующего года.

Ранее эксперты допустили рост цены нефти до 80 долларов. Однако присутствует риск возвращения на рынок иранской нефти, так что вряд ли цены надолго задержатся на таком уровне.

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