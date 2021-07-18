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Прокуратура потребовала арестовать девушку, сбившую детей в Москве

17:02
  • воскресенье
  • 18 июля 2021

Ведомство требует переквалифицировать действия обвиняемой

Прокуратура потребовала изменить меру пресечения 18-летней девушке, которая устроила смертельное ДТП на западе Москвы, с домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Новый поворот произошел в деле о шокирующем ДТП в Москве

"Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - отмечается в сообщении.

Накануне виновницу смертельного ДТП на западе Москвы отправили под домашний арест.  Экспертиза не подтвердила состояние опьянения. Было возбуждено уголовное дело.

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