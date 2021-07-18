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В Кузьминках хотят благоустроить двор на Волгоградском проспекте

17:36
  • воскресенье
  • 18 июля 2021

Петр Толстой взял данный вопрос на контроль

Жители домов на Волгоградском проспекте (район Кузьминки) обратились к депутату Госдумы Петру Толстому с просьбой помочь благоустроить дворовую территорию. Нарекания вызвали пешеходные дорожки.

По словам Петра Толстого, в ближайшее время его помощники обсудят с горожанами способы разрешения данной ситуации. "Предварительно планируется, что пешеходные дорожки здесь расширят, а также уложат на них новое асфальтовое покрытие", – отметил парламентарий.

Петр Толстой взял решение вопроса на контроль.

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