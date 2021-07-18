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Стало известно, сколько россиян довольны своей зарплатой

18:51
  • воскресенье
  • 18 июля 2021

Это выяснил Росстат

Своими заработками довольны около 45% граждан России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Росстатом.

Россияне в большей мере удовлетворены условиями труда и режимом работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.

Ранее россияне назвали желаемый размер зарплаты. Москве в среднем это свыше 158 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 151 тысяча. В то же время 23% граждан заявили, что им хватит суммы от 50 до 69 тысяч рублей.

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