В Турции россиянку насмерть сбила машина

Дипломаты уже связались с ее родственниками

В Измире гражданку России сбил автомобиль, она погибла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные посольства в Анкаре.

Российские дипломаты уже связались с родственниками погибшей. Как стало известно, погибшей 59 лет, в последнее время она проживала в Турции.

В апреле этого года в Турции произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погибла россиянка, еще 26 наших соотечественников получили травмы.

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