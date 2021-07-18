ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Турции россиянку насмерть сбила машина

19:36
  • воскресенье
  • 18 июля 2021

Дипломаты уже связались с ее родственниками

В Измире гражданку России сбил автомобиль, она погибла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные посольства в Анкаре.

Российские дипломаты уже связались с родственниками погибшей. Как стало известно, погибшей 59 лет, в последнее время она проживала в Турции.

В апреле этого года в Турции произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погибла россиянка, еще 26 наших соотечественников получили травмы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Скорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.