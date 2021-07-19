В Госдуме предложили платить пенсионерам за вакцинацию

Это могло бы стать дополнительным стимулом

За прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции гражданам пенсионного возраста можно было бы выплачивать федеральное единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

По мнению парламентария, это могло бы стать стимулом для пожилых в вопросе прохождения вакцинации, пишет RT.

Москвичи старше 60 лет уже получают поощрения за прививку от COVID-19. Программа "Миллион призов" для привившихся пожилых горожан стартовала 27 апреля. Они получают подарочную карту на одну тысячу рублей или же промокод на эту сумму.

В России растет число желающих привиться от коронавируса. Заболеваемость в стране пошла на спад, однако специалисты не перестают повторять о важности вакцинации.

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