В Госдуме предложили платить пенсионерам за вакцинацию

Это могло бы стать дополнительным стимулом
За прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции гражданам пенсионного возраста можно было бы выплачивать федеральное единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.
По мнению парламентария, это могло бы стать стимулом для пожилых в вопросе прохождения вакцинации, пишет RT.
Москвичи старше 60 лет уже получают поощрения за прививку от COVID-19. Программа "Миллион призов" для привившихся пожилых горожан стартовала 27 апреля. Они получают подарочную карту на одну тысячу рублей или же промокод на эту сумму.
В России растет число желающих привиться от коронавируса. Заболеваемость в стране пошла на спад, однако специалисты не перестают повторять о важности вакцинации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram