Мишустин определился с кураторами федеральных округов

Округа распределят между вице-премьерами

Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров. Изменения в подходе к работе с территориями в ходе прямой линии анонсировал Владимир Путин.

Как выяснил РБК, Мишустин уже подписал распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий. Новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.



Куратором Сибирского федерального округа станет Виктория Абрамченко, за Северо-Западный федеральный округ будет отвечать Татьяна Голикова, а за Центральный – Дмитрий Григоренко. Куратором Уральского федерального округа станет Юрий Борисов, Северо-Кавказского – Александр Новак. Марат Хуснуллин будет отвечать за Южный федеральный округ, а Дмитрий Чернышенко будет отвечать за Приволжский округ. Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.

В правительстве считают, что кураторство обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов. Вице-премьеры будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов.

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