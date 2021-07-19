Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на хлеб

Они находятся в пределах инфляции
Существенного роста цен на хлеб в России не ожидается, они находятся на стабильном уровне. Так Минсельхоз прокомментировал сообщения СМИ об удорожании этого продукта в ближайшем будущем.
"За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции", - приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на крупную торговую сеть сообщила, что хлебозаводы предупредили о повышении цен на их продукцию на 7-12%. Это связано с удорожанием сырья и транспортировки. По данным СМИ, цены на хлеб должны вырасти уже в августе.
На прошлой неделе в Кремле рассказали, что российскими властями были сформированы механизмы сдерживания цен на продукты. О результатах мониторинга докладывают президенту.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram