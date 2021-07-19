Роспотребнадзор разрабатывает биочип для выявления COVID-19

ДНК-биочип поможет определить возбудителей внебольничных пневмоний

В Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора разрабатывают прототип биочипа, который сможет определять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирусных.

На сайте Роспотребнадзора сообщили, что для разработки ДНК-биочипа необходимо дать характеристику региональным особенностям и этиологической структуре внебольничных пневмоний.

"С 21.01.2020 ФБУН "Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной" Роспотребнадзора <...> в оперативном режиме начал активную работу по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая продолжается по настоящее время. <...> Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении ведомства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram