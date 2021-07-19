Ростех впервые показал видео нового российского истребителя

Новинку представят на авиасалоне МАКС

Госкорпорация "Ростех" накануне открытия МАКС-2021 опубликовала в YouTube видео о новом российском истребителе. Его покажут на авиасалоне.

По сюжету, иностранные специалисты из разных стран получают сообщения о скором появлении новинки и начинают спешно собираться, чтобы увидеть ее. В видео также показаны силуэт самого истребителя и элементы панели приборов.

Накануне "Ростех" в своем телеграм-канале показал фотографию носовой части нового истребителя. Госкорпорация сопроводила снимок подписью "Вы действительно думаете, что нам всё еще нечем вас удивить?"

Авиасалон МАКС пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

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