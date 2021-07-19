Жара и гроза: какая погода ждет москвичей в понедельник

Осадки пройдут во второй половине дня

В столичном регионе 19 июля ожидается жара до плюс 31 градуса, а также непродолжительная гроза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные центра погоды "Фобос".

"Сегодня в столице ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Во власти антициклона - вся центральная часть страны. На прошлой неделе жара в столице побила рекорд 85-летней давности.

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