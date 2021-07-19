Дочь Долиной показала могилу Началовой

За могилой хорошо ухаживают
Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская вместе с мамой и дочерью проведала могилу певицы Юлии Началовой и показала, как выглядит место захоронения ее близкой подруги.
На снимках видно, что за могилой Началовой хорошо ухаживают, она выглядит аккуратно. Певице приносят много цветов. По периметру могила украшена вазами с живыми цветами.
"Счастье не вешает нос, Кися", - подписала фотографию Миончинская.
"Она живет в наших сердцах навсегда"; "Не верится, что Юлии Началовой нет!"; "Очень красивый памятник", - отреагировали подписчики в комментариях.
Юлии Началовой не стало в марте 2019 года – певица умерла на 39 году жизни из-за развившегося сепсиса, который стал причиной сердечно-легочной недостаточности.
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