Дочь Долиной показала могилу Началовой

За могилой хорошо ухаживают

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская вместе с мамой и дочерью проведала могилу певицы Юлии Началовой и показала, как выглядит место захоронения ее близкой подруги.

На снимках видно, что за могилой Началовой хорошо ухаживают, она выглядит аккуратно. Певице приносят много цветов. По периметру могила украшена вазами с живыми цветами.

"Счастье не вешает нос, Кися", - подписала фотографию Миончинская.

"Она живет в наших сердцах навсегда"; "Не верится, что Юлии Началовой нет!"; "Очень красивый памятник", - отреагировали подписчики в комментариях.

Юлии Началовой не стало в марте 2019 года – певица умерла на 39 году жизни из-за развившегося сепсиса, который стал причиной сердечно-легочной недостаточности.

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