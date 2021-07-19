В Москве перестали действовать QR-коды для посещения ресторанов

Вновь открылись фудкорты

В Москве с 19 июля перестала действовать обязательная система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Соответствующий указ в пятницу подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, с понедельника сняты ограничения на работу в ночное время, возобновили работу фуд-корты и детские игровые комнаты, бары, дискотеки и караоке снова могут проводить мероприятия.

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, отменить ограничения позволило улучшение ситуации с коронавирусом. Система QR-кодов останется, предприятия смогут ее использовать по своему желанию.

Система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе начала действовать в Москве с 28 июня. Посетить заведения общественного питания могли только привитые от коронавируса посетители, переболевшие или имеющие свежий ПЦР-тест.

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