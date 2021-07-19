Кинотеатры захотели не пускать курильщиков и зрителей в грязной одежде

Российским кинотеатрам хотят позволить самостоятельно вводить правила посещения

Российские кинотеатры намерены ввести новые правила посещения. Так, не попасть на киносеанс могут зрители в грязной одежде и любители электронных сигарет.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что соответствующий проект правительства определяет некоторые базовые параметры, благодаря которым каждый кинотеатр сможет вводить собственные правила посещения для зрителей.

"Кинотеатры вправе вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок <…> на курение, в том числе и на электронные сигареты <…> не пускать посетителей в грязной одежде, способной испачкать вещи других посетителей либо кресла кинозала", - объяснил Груздев.

Он подчеркнул, что зрители смогут отправить претензию в ответ на действия кинотеатров, а потому на сайте компании и в зоне касс кинотеатра должны быть указаны адреса и порядок рассмотрения претензий.

"Администрация кинотеатра будет обязана доводить до зрителей сведения не только о том, сколько по времени продлится сеанс, но и о продолжительности демонстрации рекламы перед началом самого фильма", - обратил внимание юрист.

Он добавил, что услуга по показу фильма должна оказываться в независимости от количества человек в кинозале, передает "Российская газета".

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