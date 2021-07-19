В России из-за пандемии подорожают школьные принадлежности

Почему коронавирус повлиял на стоимость тетрадей и ручек?

В преддверии нового учебного года товары для школьников подорожают – магазины канцелярских изделий заявили о грядущем подорожании ассортимента. Об этом сообщили сотрудники нескольких поставщиков и ретейлеров.

О грядущем подорожании рассказали представители таких крупных производителей, как "Проф-пресс" и "Луч", дистрибутор Informat, а также сетевые магазины "Детский мир" и "Леонардо". Предполагается, что рост цен составит 10-30% в оптовом сегменте. Повышение стоимости розница будет вынуждена компенсировать за счет подорожания товаров на полках магазинов.

Рост стоимости канцелярских товаров объясняется нехваткой полимерных материалов и целлюлозы, которая возникла из-за роста производства медицинских масок, одноразовой посуды и упаковки, необходимой для доставки товаров на дом. Консультант Vygon Consulting Артем Лебедской-Тамбиев отметил, что с начала этого года полиэтилен в Европе подорожал в полтора раза — до 2 тысяч долларов за тонну, а ситуация на российском рынке повторяет зарубежную динамику.

Сильнее всего вырастет стоимость ручек, тетрадей, альбомов для рисования и папок с файлами, передают "Ведомости".

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