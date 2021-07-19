ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России из-за пандемии подорожают школьные принадлежности

10:02
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Почему коронавирус повлиял на стоимость тетрадей и ручек?

В преддверии нового учебного года товары для школьников подорожают – магазины канцелярских изделий заявили о грядущем подорожании ассортимента. Об этом сообщили сотрудники нескольких поставщиков и ретейлеров.
Когда начнутся выплаты на детей-школьников

О грядущем подорожании рассказали представители таких крупных производителей, как "Проф-пресс" и "Луч", дистрибутор Informat, а также сетевые магазины "Детский мир" и "Леонардо". Предполагается, что рост цен составит 10-30% в оптовом сегменте. Повышение стоимости розница будет вынуждена компенсировать за счет подорожания товаров на полках магазинов.

Рост стоимости канцелярских товаров объясняется нехваткой полимерных материалов и целлюлозы, которая возникла из-за роста производства медицинских масок, одноразовой посуды и упаковки, необходимой для доставки товаров на дом. Консультант Vygon Consulting Артем Лебедской-Тамбиев отметил, что с начала этого года полиэтилен в Европе подорожал в полтора раза — до 2 тысяч долларов за тонну, а ситуация на российском рынке повторяет зарубежную динамику.

Сильнее всего вырастет стоимость ручек, тетрадей, альбомов для рисования и папок с файлами, передают "Ведомости".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ярмарка школьных товаров
Ярмарка школьных товаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.