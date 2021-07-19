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Российские военные испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"

09:16
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Стрельбы провел фрегат "Адмирал Горшков"

Ракета "Циркон" подтвердила тактико-технические характеристики в ходе испытаний, которое провело Минобороны. Стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели успешно выполнил фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
"Адмирал Горшков" расстрелял ракетами цель на Новой Земле

"Ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров", - приводит ТАСС сообщение Минобороны. В ведомстве также рассказали, что скорость полета составила около семи Махов.

Напомним, в декабре прошлого года фрегат "Адмирал Горшков" также испытал гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон". Стрельбы проходили в Белом море. Тогда "Циркон" успешно поразил береговую цель, удаленную более чем на 350 километров.

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