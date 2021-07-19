Сергунина: Раздел с актуальными вакансиями стал доступен на сайте центра развития карьеры "Технограда"

Партнеры центра - надежные работодатели

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ на своем сайте открыл раздел с актуальными вакансиями. Как напомнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, сегодня Москве более 770 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

"Они осуществляют свою деятельность в самых разных отраслях городской экономики. Партнеры центра развития карьеры - это надежные работодатели, которые предлагают востребованные вакансии и дают возможность профессиональной реализации для кандидатов с любым опытом", - сказала она.

Среди вакансий, представленных на сайте: контент-менеджер, веб-дизайнер, маркетолог, финансовый аналитик, разработчик 1C, ведущий бухгалтер, флорист, руководитель отдела маркетинга, менеджер отдела продаж и удаленный помощник.

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