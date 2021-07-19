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Жителей карельского поселка эвакуировали из-за лесного пожара

11:37
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Пламя вплотную подобралось к жилым домам

МЧС направило в Якутию дополнительные силы для борьбы с природными пожарами. Один самолёт-амфибия уже приступил к тушению, второй прибудет в регион в ближайшее время. В Якутске в несколько раз превышена концентрация вредных веществ в воздухе. Едкий дым добрался уже до севера Сахалина. С огнём пытаются справиться и в Карелии.
Нулевая видимость: дым от пожаров окутал Якутск

Горит Карелия, посёлок Найстеньярви – природный пожар подошёл вплотную к населённому пункту, сгорели несколько нежилых построек. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать жителей в пункты временного размещения – всего 109 человек, 34 из которых – дети.

Сейчас в Карелии горит 4,2 тысячи гектаров. На юго-западе республики уже месяц стоит жара и нет дождей. Впервые за историю метеонаблюдений в регионе отмечено редчайшее явления - "атмосферная засуха". Из-за дыма был перекрыт участок федеральной трассы "Кола", утром движение по ней восстановлено.

В Якутии продолжает гореть тайга на сотнях тысяч гектаров. Из-за плохой видимости аэропорт Якутска не может принимать самолеты – рейсы направляют на запасные аэродромы. Приостановлено не только авиасообщение, но и судоходство на реке Лена. Такой засухи в республике не было 150 лет.

Но отсутствие осадков - это ещё не все сложности, с которыми приходится сталкиваться при тушении. "Если бы не сильные ветра, то удалось бы побыстрее что-то сделать. А вот сейчас ветер сильный, и с этим проблемы возникают у нас", - говорит пожарный Алексей Росляков.

На помощь МЧС и Авиалесоохране пришли военные. В борьбу со стихией включились армейские вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76. Для усиления группировки в регион направлены два самолета-амфибии Бе-200. Один из них уже приступил к сбросу воды на горящие леса. За сутки огонь остановлен на площади в 94 тысячи гектаров. Но обстановка по-прежнему сложная. В зоне сильной задымленности столица республики и ещё 60 населённых пунктов. Там предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена почти в два раза.  Дымом от якутских пожаров заволокло уже север Хабаровского края и несколько районов Забайкалья.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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