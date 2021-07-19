В ЕС оценили ущерб от разрушительного наводнения

Масштабы разрушений огромны

В Европе всё больше стран оказываются в зоне бедствия. Разрушительное наводнение пришло в Австрию, Польшу и Чехию. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в немецкой Баварии. Продолжает расти и число жертв. Всего стихия унесла жизни порядка 190 человек, судьба ещё сотен до сих пор неизвестна.

Мощные циклоны и, как следствие, наводнения добрались до Польши. Здесь вода поднялась на два метра меньше чем за час. Спасатели строят плотины, пытаются откачивать воду, но толку от этого мало.

Больше 30 человек погибли в результате наводнений в Бельгии. Как минимум 160 человек числятся пропавшими без вести. Люди ищут под завалами своих соседей. Проливные дожди привели к наводнениям в нескольких районах Австрии. Потоки воды несутся по узким улочкам небольшого городка Халлайн - он один из самых пострадавших на западе страны. Перевернутые машины, разрушенные здания.

Похожая ситуация в Чехии и Нидерландах. Там, где стихия отступила, жители возвращаются в дома. Страх и хаос, захватившие на несколько дней Германию, кажется, отступают. Но на смену им приходит отчаяние.

Стихия хоть и сбавила обороты, но все еще угрожает южным регионам. В Баварии объявлен режим ЧС. После критики, связанной с провалом системы оповещения, сирены теперь не замолкают.

В районе Кельна специалисты собирают пробы воды. Выясняют масштаб ущерба, нанесенного разливом нефтепродуктов. Есть опасность попадания ядовитых веществ в водохранилище. Впрочем, водоснабжение во многих городах еще не восстановлено. Все необходимое для жителей разрушенных районов привозят на вездеходах. Волонтеры организовывают полевые кухни.

Масштабы разрушений еще предстоит оценить. На восстановление жилых домов и инфраструктуры уже выделили 300 миллионов евро. Но эксперты уверены - понадобятся миллиарды и месяцы, если не годы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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