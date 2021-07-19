Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 60%

Проверки по контролю санитарных норм продолжаются

С этого дня рестораны и кафе Москвы смогут принимать посетителей без QR-кодов. Кроме того, снова откроются фуд-корты и ночные заведения. Это стало возможным благодаря высоким темпам вакцинации. Но расслабляться не стоит.

Еда без кода. С понедельника рестораторы Москвы могут сами выбирать, принимать гостей без электронного подтверждения их состояния здоровья или нет. Если предприниматели решат пускать только обладателей иммунного сертификата, то внутри таких кафе, баров и клубов посетители могут находиться без масок и перчаток, у них не обязательно измерять температуру при входе, а столики можно расставлять ближе, чем на 1,5 метра. Если заведение работает не в "бесковидном" режиме, а по обычному формату, то список антикоронавирусных мер в таких местах больше. Проверки эпидемических мер продолжатся.

Решение о смягчении ограничений московские власти приняли на фоне улучшения обстановки в городе. Число пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких в столичных госпиталях снизилось более чем на 20% почти за две недели. Хотя бы одну дозу вакцины получили 30 процентов жителей мегаполиса. Аналогичные послабления в сфере общепита анонсировало и Подмосковье.

В целом по стране коллективный иммунитет к инфекции обрели 60% населения. По оценкам экспертов, это уровень, который позволит управлять процессом. А вот, чтобы выдохнуть, нужно вакцинировать 90%.

На Кипре противники прививок и ковид-ограничений свое право болеть и заражать других отстаивали с дымовыми шашками, файерами и булыжниками в руках. Демонстрация против принимаемых властями мер переросла в беспорядки. Зачинщики разгромили здание местной телекомпании и сожгли несколько автомобилей.

Власти Великобритании, не дожидаясь улучшения эпидемической обстановки, решились пойти на крайне рискованные меры. И с 19 июля снять все введенные ранее коронавирусные ограничения. Страна на седьмом месте по заболеваемости в мире. Под 50 тысяч новых заражений в сутки. Среди заболевших новый глава Минздрава. Контактировавшему с ним министру и финансов и премьеру Борису Джонсону пришлось уйти на самоизоляцию.

Но всем остальным теперь можно не носить маски, не соблюдать дистанцию и собираться толпами в закрытых помещениях. Уже в ночь на понедельник перед ночными клубами Лондона выстроились очереди. Внутри - никаких коронавирусных ограничений.

Пока беспечные подданные Королевства радуются послаблениям, мировое экспертное сообщество считает действия британского правительства не просто хаотичными, но и опасными. Около 1200 ученых опубликовали открытое письмо в авторитетном медицинском журнале "Ланцет" с предупреждением: снятие ограничений в Великобритании усугубит ситуацию не только в самом Королевстве, причем, так, что предыдущие две волны покажутся просто небольшой рябью. Аукнется по всему миру.

Тревожные новости приходят из Японии, которая решила не переносить в очередной раз Олимпийские игры и хоть и без зрителей, но все равно собрать на ограниченной территории большое количество участников. Как результат - первые зараженные и среди спортсменов, по некоторым данным, членов сборной ЮАР по футболу, и среди организаторов. КОВИД они подхватили уже явно внутри Страны восходящего солнца на территории вроде бы как закрытой олимпийской деревни. Ведь еще при въезде все сдали отрицательные ПЦР-тесты.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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