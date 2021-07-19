Десятки тысяч пассажиров перевезли автобусы в районе закрытых станций метро

Движение поездов между станциями "Спортивная" и "Тропарево" приостановлено по 8 августа

В Москве в первый рабочий день после закрытия участка Сокольнической линии метро уже больше 23-х тысяч человек воспользовались компенсационными автобусными маршрутами.

Движение от станции "Спортивная" до "Тропарёво" приостановлено до 8 августа из-за строительства Большой кольцевой линии. В центре зала на "Проспекте Вернадского" появится пересадка на одноимённую станцию БКЛ.

На время работ увеличено число наземного транспорта. По маршруту курсируют около 200 автобусов. Пассажиров также просят пользоваться соседними линиями метро и МЦК, сообщает "ТВ Центр".

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