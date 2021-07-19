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Посещение мечетей в Москве ограничат в Курбан-байрам

11:50
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Всему виной - коронавирус

Последователи ислама готовятся встретить Курбан-байрам. Один из главных мусульманских праздников наступит уже во вторник. Он установлен в память о жертвоприношении пророка Ибрахима.

В этот день паломники завершают хадж к святыням Мекки. Верующие призваны раздавать милостыню и молиться об умерших. А вот традиционное посещение мечетей в Москве будет ограничено из-за пандемии. В Духовном управлении мусульман уже заявили: праздничный намаз можно совершать и дома. Присоединиться к общим торжествам и услышать проповеди прихожане смогут с помощью онлайн-трансляций.

"Верующие люди также исходят из понимания того, что жизнь человека – самое важное. Ведь и сам Курбан-байрам сейчас нам напоминает о том, что нельзя проливать кровь человека. То есть нельзя покушаться на его жизнь. И в какой-то мере то ограничение и согласие на то, чтобы себя ограничить, это также богоугодное дело. Потому что не надо вредить себе, своему здоровью и не надо вредить своим близким", - рассказал муфтий Духовного управления мусульман Москвы Альбир Крганов.

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