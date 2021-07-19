Службе безопасности президента России исполнилось 30 лет

Она появилась в 1991 году

30-летний юбилей отмечает в понедельник одна из самых секретных силовых структур - Служба безопасности президента России. Указ о создании спецподразделения был подписан Борисом Ельциным в 91-м году, сообщает "ТВ Центр".

С 96-го оно входит в структуру Федеральной службы охраны. Численность СБП строго засекречена. Бойцы обладают высочайшим уровнем спецподготовки: они несут службу на земле, под водой и в воздухе, владеют навыками экстремального вождения, снайперской стрельбы, английским языком и знанием дипломатического протокола. Главная задача президентских телохранителей - просчитать все варианты потенциальных угроз, действовать на опережение.

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