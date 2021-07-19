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Службе безопасности президента России исполнилось 30 лет

11:58
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Она появилась в 1991 году

30-летний юбилей отмечает в понедельник одна из самых секретных силовых структур - Служба безопасности президента России. Указ о создании спецподразделения был подписан Борисом Ельциным в 91-м году, сообщает "ТВ Центр".

С 96-го оно входит в структуру Федеральной службы охраны. Численность СБП строго засекречена. Бойцы обладают высочайшим уровнем спецподготовки: они несут службу на земле, под водой и в воздухе, владеют навыками экстремального вождения, снайперской стрельбы, английским языком и знанием дипломатического протокола. Главная задача президентских телохранителей - просчитать все варианты потенциальных угроз, действовать на опережение.

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Служба безопасности президента России
Служба безопасности президента России
Служба безопасности президента России
Служба безопасности президента России
Служба безопасности президента России
Служба безопасности президента России
Служба безопасности президента России
Служба безопасности президента России
Служба безопасности президента России
Служба безопасности президента России
Служба безопасности президента России
Служба безопасности президента России
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