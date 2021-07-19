В Приморье бьют тревогу из-за массовой гибели птиц

В ходе первичной проверки эксперты обнаружили у птиц бактериальное заболевание

В Приморье выясняют причину массовой гибели морских птиц. Пляжи и прибрежные территории оказались буквально усыпаны тушками пернатых. Местные жители и туристы гадают, опасна ли ситуация для человека.

Среди водорослей и мусора, который вынесло море на берег, отдыхающие в Бухте Бойсмана обнаружили совсем не привлекательные находки. Десятки мертвых птиц вдоль береговой линии. Следом стали поступать сообщения из других мест отдыха Хасанского района

Погибших пернатых обнаружили и совсем недалеко от Владивостока, на острове Русский. Одно из популярных мест отдыха действительно усыпано мертвыми птицами. Только на небольшом участке - около 100 особей.

Туристы обеспокоены. Непонятно, с чем связана массовая гибель пернатых. Не опасно ли это для человека? Арендаторы каждое утро проводят генеральную уборку. Мертвые птицы в основном черно-белого окраса с характерным рогом на клюве. Другие морские пернатые, например, чайки, на вид вполне здоровы.

Чтобы узнать точную причину такой массовой гибели птиц, необходимы подробные исследования. Вначале ученые проводят внешний осмотр. Орнитологу сразу становится понятно: птицы погибли не от физических травм, а, скорее всего, от какой-то болезни.

Для человека, по словам ученого, птичий грипп, даже если он подтвердится, не опасен. А вот если вирус попадет к домашней птице, тогда массовая гибель пернатых может быть и на фермерских хозяйствах. Поэтому погибших особей необходимо утилизировать, этим должны заниматься специальные службы.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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