Российские космонавты могут остаться без скафандров из-за бюрократии

"Илон Маск бы посмеялся"

Российские космонавты на МКС могут лишиться возможности выходить в открытый космос из-за приближающегося завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров "Орлан-МКС". Контракт на производство новых скафандров пока не заключен, рассказал генеральный директор - генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен", - заявил Поздняков.

Он объяснил, что из-за возникшей задержки в заказе предприятие лишилось некоторых материалов, необходимых для производства скафандров, а чтобы начать производство с использованием новых материалов, потребуется много времени и денег.

"На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте", - отметил Поздняков.

С 2017 года российские космонавты используют на МКС для выходов в открытый космос скафандры "Орлан-МКС", которые рассчитаны на 20 выходов, передает РИА Новости.

"Существует практика, когда после завершения установленного ресурса после дополнительных проверок, если состояние систем позволяет, принимается решение о допуске снаряжения для проведения одного-двух-трех выходов в космос. Но это уже не гарантийный период. Всегда требуется смелость для принятия таких решений", - резюмировал эксперт.

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