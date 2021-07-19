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Мишустин закрепил за вице-премьерами федеральные округа

10:26
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Введение института кураторства анонсировал Владимир Путин

Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Об этом премьер-министр сообщил в понедельник на совещании с правительством.

О том, что Мишустин определился с кураторами округов, ранее сегодня сообщали СМИ. Данные журналистов подтвердились.

Куратором Сибирского федерального округа стала Виктория Абрамченко, за Северо-Западный федеральный округ будет отвечать Татьяна Голикова, а за Центральный – Дмитрий Григоренко. Куратором Уральского федерального округа стал Юрий Борисов, Северо-Кавказского – Александр Новак. Марат Хуснуллин будет отвечать за Южный федеральный округ, а Дмитрий Чернышенко - за Приволжский. Юрий Трутнев остался куратором Дальнего Востока.

Изменения в подходе к работе с территориями в ходе прямой линии анонсировал Владимир Путин. В правительстве уверены, что кураторство обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов.

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