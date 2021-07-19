Как избежать ошибок при сдаче тестов на антитела

Тесты различаются по трем параметрам

Лаборатории рассказали, как избежать ошибок при сдаче теста на антитела к коронавирусу.

Так, результаты тестов, выполненных в разных лабораториях, могут отличаться, поэтому чтобы проследить динамику антител, нужно сдавать кровь в одной и той же лаборатории, передает РБК.

Все тесты различаются по трем параметрам: чувствительностью, возможностью количественной и качественной оценки уровня антител, используемыми антигенами. Например, тест на антитела класса IgM покажет острую фазу заболевания, а на антитела класса IgG подтвердит то, что человек уже переболел.

У каждой тест-системы есть свои показатели измерения, которые обычно указываются на бланках результата.

"Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой, делать вывод, как изменился уровень антител", - подчеркнул медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов.

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