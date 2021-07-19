Мурашко заявил об ускорении распространении коронавируса

Сохранить здоровье поможет раннее начало лечения

Коронавирус стал распространяться быстрее. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, ускорилось и течение болезни.

Мурашко рассказал, что выраженное поражение легких в последнее время наступает уже через три-четыре дня, а не шесть- семь, как это было раньше. Кроме того, появились новые симптомы, например, кишечные проявления, приводит слова министра агентство ТАСС.

"Это, конечно, нужно учитывать. Противовирусная терапия, раннее начало лечения - это элемент, который позволяет с минимальными потерями для здоровья выйти из этого заболевания, часто и сохранить жизнь", - заявил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

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