Дава с невестой станцевал под стенами Кремля

Блогер показал "свадебное" видео

Давид Манукян и Ольга Бузова расстались в начале этого года, но публика до сих пор ищет в их действиях намек на прошлые отношения. Вот и очередной ролик Давы многие восприняли как камень в огород бывшей возлюбленной.

Манукян опубликовал в Instagram "свадебное" видео со звездой TikTok Елизаветой Лукашевой. Молодые люди в центре Москвы станцевали в свадебных нарядах: Дава надел костюм, а девушка облачилась в пышное платье невесты.

"Если свадьба, то только такая, или когда жена тиктокерша", - подписал видео Манукян.

Поклонники блогера решили, что таким образом он решил показать, что свадьба с Ольгой Бузовой на Мальдивах была фиктивной.

Роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна продлился 1,5 года. Незадолго до расставания влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах, которая, однако не имеет юридической силы на территории России. Пара рассталась после празднования 35-летия Бузовой.

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