В России выявили 24633 новых случая коронавируса

Умерли 719 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 24633 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 719 человек, выздоровели 18764 заболевших.

В Москве за сутки заболели 4007 человек, в Подмосковье - 2504, в Санкт-Петербурге - 1938.

За весь период пандемии в стране выявлено 5982766 случаев инфекции. Умерли 149138 пациентов. Выздоровели 5359995 человек.

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