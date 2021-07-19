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Скончался еще один пострадавший при взрыве газа в Геленджике

11:16
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Число жертв трагедии увеличилось до двух

Один из пострадавших при взрыве в гостинице "Азария" в Геленджике скончался в больнице.
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Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю. Источник "Комсомольской правды" уточняет, что вторая жертва взрыва - получивший сильные ожоги мужчина. 

Ранее сообщалось о смерти молодого человека, который в момент взрыва находился на улице. Также известно о четырех пострадавших в возрасте от 14 до 54 лет.

Взрыв газа на первом этаже гостиницы "Азария" произошел 13 июля. Причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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