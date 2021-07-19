Собчак вместе с маленьким сыном улетела в Сент-Тропе

Ведущая с ребенком нежится на Лазурном берегу

Ксения Собчак вместе с 4-летним сыном Платоном показала снимки с отдыха в Сен-Тропе. На Лазурный берег телеведущая прилетела из итальянского города Форте-деи-Марми.

Звезда показала поклонникам фотографию с сыном на пляже. Телеведущая рассказала, что на французском побережье мало людей и практически нет отдыхающих из России.

"Чилим на море. Людей в Сент-Тропе меньше обычного, русских почти нет. То есть всего, чего добилась французская бюрократия: сократила поток туристов, но все, кто хотел – все равно на местности", - отметила Собчак в Instagram.

Ксения Собчак воспитывает 4-летнего сына от своего бывшего мужа актера Максима Виторгана. После развода с артистом ведущая вышла замуж во второй раз – за режиссера Константина Богомолова.

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