ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ленобласти нашли частную подземную тюрьму с крематорием

11:53
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Территория некогда принадлежала экс-сотруднику ФСИН

Во Всеволожском районе Ленобласти нашли частную подземную тюрьму с крематорием.

Жуткую находку обнаружили журналисты издания "47 news". Cооружение находилось на территории заброшенного коттеджного поселка Эта территория некогда принадлежала бывшему сотруднику ФСИН Ренату Алимзанову. Как пишет издание "Регнум", он ушел на пенсию в звании капитана с должности начальника оперчасти Следственного изолятора №4. Алимзанов скончался в 2018 году.

Вход в тюрьму был замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежала тяжелая бетонная плита. Внутри подземная тюрьма состояла из камер, закрывавшихся на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО "Кресты".

Также на участке журналисты обнаружили баню с лазом, ведущим к печи размером с человека.

В настоящее время помещения заброшены и залиты водой. Сотрудники Следственного комитета работали объектом год назад, но результаты их расследования пока неизвестны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Тюрьма
Тюрьма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.