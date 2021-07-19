В Ленобласти нашли частную подземную тюрьму с крематорием

Территория некогда принадлежала экс-сотруднику ФСИН

Во Всеволожском районе Ленобласти нашли частную подземную тюрьму с крематорием.

Жуткую находку обнаружили журналисты издания "47 news". Cооружение находилось на территории заброшенного коттеджного поселка Эта территория некогда принадлежала бывшему сотруднику ФСИН Ренату Алимзанову. Как пишет издание "Регнум", он ушел на пенсию в звании капитана с должности начальника оперчасти Следственного изолятора №4. Алимзанов скончался в 2018 году.

Вход в тюрьму был замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежала тяжелая бетонная плита. Внутри подземная тюрьма состояла из камер, закрывавшихся на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО "Кресты".

Также на участке журналисты обнаружили баню с лазом, ведущим к печи размером с человека.

В настоящее время помещения заброшены и залиты водой. Сотрудники Следственного комитета работали объектом год назад, но результаты их расследования пока неизвестны.

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