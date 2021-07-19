Минздрав предупредил о новых симптомах коронавируса

Они похожи на ангину и кишечную инфекцию

Симптомы, похожие на ангину или кишечные инфекции, могут говорить о заболевании коронавирусом.

О новых проявлениях COVID-19 заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде.

"Появились ряд новых симптомов. Но отмечаются иногда какие-то кишечные проявления. Чаще проявления, сходные с ангиной, ряд других", - сказал глава Минздрава.

Мурашло призвал россиян вакцинироваться до начала осени, то есть до начала сезона гриппа. Он отметил, что людям, заразившимся COVID-19 после вакцинации, в 95% случаев не требуется госпитализация.

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