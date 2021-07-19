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Собянин отметил положительную динамику ковидной ситуации в Москве

12:21
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Медики смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи

Число госпитализаций с коронавирусом в Москве продолжает снижаться.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра здания консультативно-диагностического центра на улице Маршала Федоренко.

"Должен сказать, что у нас уже 4 недели подряд идет снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться", - сообщил градоначальник.

Собянин отметил, что если в ближайшие дни такая тенденция сохранится, то медики смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи.

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