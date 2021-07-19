"Молимся и ждем": появились новые данные о состоянии МакSим

Директор певицы попросила не задавать некорректные вопросы

Прогнозировать врачи ничего не могут. Директор МакSим сообщила новые данные о состоянии певицы. По словам Маргариты Соколовой, состояние артистки тяжелое, но без ухудшения.

"Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждём! Простите что без детальных подробностей. Это все касается только родных", - написала Соколова в своем инстаграме.

Она призвала поклонников "перестать лезть под кожу и задавать некорректные вопросы". В противном случае Соколова пригрозила отключить комментарии в своем инстаграме.

15 июня стало известно, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Затем врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, чтобы снять с организма лишнюю нагрузку, но состояние артистки ухудшилось. 10 июля официальный представитель певицы сообщил, что артистке стало немного лучше, но она все еще подключена к аппарату ИВЛ.

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