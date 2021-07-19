Собянин открыл еще четыре поликлиники после реконструкции

Помимо ремонта поликлиники получили и новое оборудование

Сергей Собянин открыл после реконструкции четыре столичных поликлиники. Он заявил, что после проведенных работ поликлиники стали практически как новые.

Мэр посетил здания филиала №5 консультативно-диагностического центра №6 в районе Западное Дегунино.

"Мы старались, начиная с благоустройства внешнего, внутреннего содержания, оборудования. По сути дела - новая поликлиника. Старое, убогое здание сделано очень неплохо, хотя тщательная кропотливая работа труднее, наверное, чем заново построить. У нас таких возможностей нет. <...> Уже десятки поликлиник вступают в работу после реконструкций. Четыре поликлиники одновременно. Поздравляю с новосельем", - заявил Собянин.

Также в правительстве Москвы сообщили, что после реконструкции открылся и филиал №3 городской поликлиники (ГП) №12 в Останкинском районе. К видеоконференции, посвященной открытию поликлиники, присоединились сотрудники еще двух реконструированных поликлиник: филиал №1 ГП №52 и филиал №2 ГП №195.

В мэрии рассказали, что здание филиала №5 консультативно-диагностического центра №6 было практически полностью перестроено. В ходе реконструкции были заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, а также выполнена отделка помещений и обустроен новый фасад.

Поликлиника получила более 3,6 тысяч единиц мебели, расходных материалов и современного медицинского оборудования, благодаря которому врачи смогут проводить современные виды диагностики, среди которых суточный мониторинг артериального давления, маммография. Кроме того, в поликлинике будет работать аптечный пункт.

Кабинеты врачей расположены так, чтобы сделать ожидание приема максимально комфортным и снизить вероятность образования очередей. Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход через фильтр-бокс, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших и тем самым предупредить распространение инфекции.

Прилегающая территория также благоустроена и озеленена.

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