ЦИК зарегистрировал партийный список ЛДПР на выборах в Госдуму

В голосовании примут участие более 210 претендентов от партии

В понедельник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов от ЛДПР для участия в выборах в Госдуму, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, они будут проходить в течение трёх дней - с 17 по 19 сентября. В голосовании примут участие 213 претендентов от партии. ЛДПР первая вступила на новый этап политической борьбы, завершив регистрацию. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что все документы были предоставлены в срок и тщательно подготовлены.

"Компетентные органы не раз говорили о том, что самые чистые списки у ЛДПР. Мы в любом сигнале, любая информация: косвенная, прямая - о том, что где-то у товарища что-то было не так - мы расстаёмся. Потому что избиратели должны знать о том, что к ним на выборы идут люди чистые и честные, и люди, которые будут стараться защищать своих избирателей", - заявил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

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