Собянин рассказал о ходе реализации программы реконструкции поликлиник

Мэр открыл еще четыре поликлиники после комплексной реконструкции

В столице после комплексной реконструкции открылись четыре поликлиники. Одну из них - в районе Западное Дегунино – в понедельник посетил Сергей Собянин. Мэр отметил, что число госпитализаций с ковид-19 в городе снижается. И если ситуация продолжит улучшаться, то задействованные в борьбе с коронавирусом врачи и медсёстры смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи.

Манящий аромат свежемолотого кофе, европейский ремонт, вежливый персонал. Это новый стандарт московских поликлиник уже с порога настраивает на позитив. От прежней поликлиники остались только стены. В остальном, помещение не узнать. Пациенты приходят, как на экскурсию.

С 8 утра по расписанию врачи на рабочих местах. Не скрывая радости, показывают новую технику. Оборудование - это то, чем в амбулатории поистине гордятся.

Эта установка, к слову, российского производства, совмещает в себе функции рентгена и флюорографии. Исследования будут проведены с минимальной лучевой нагрузкой. Функционал аппарата позволяет подстроиться под рост и положение тела больного. Что существенно облегчает исследование маломобильных пациентов.

"Более быстро используется, оно автоматизировано, то есть это сокращает время на проведение исследования, и оно более точное в плане диагностики", - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Марина Уряднова.

"Здесь самое современное оборудование для работы лор-врача. Комбайн Европа, который оснащен всем необходимым - в частности, источником света для осмотра пациентов при приеме, подогревом воды, подогревом зеркал, вакуумной аспирацией", - отметил Собянин.

Кабинет кардиолога - как мини-лаборатория. Под рукой - важные экспресс-анализаторы показателей крови. Прямо на приёме врач может определить, есть ли у пациента нарушения ритма сердца. При подозрении выполнит ЭКГ и ЭхоКГ на аппарате экспертного уровня. Такие же стоят в отделениях реанимации.

Изображение высокой точности позволяет поставить точный диагноз. Что раньше делали только кардиохирурги в стационарах. Здесь - все на уровне. Картинка сердца в формате 3D покажет, как бьется сердце изнутри. Выстроенная логистика, комфорт, уют - только на севере Москвы сегодня после реконструкции для посетителей открылись 4 поликлиники.

"У нас таких возможностей нет строить в застроенном микрорайоне новые поликлиники. Но вот из старой сделать суперновую, это такая сложная задача. Когда мы к ней приступали, были сомнения: справимся или нет, потому что очень тяжелая работа, реально тяжелая и сложная работа. Справляемся", - рассказал Собянин.

Поздравив коллективы четырех поликлиник с новосельем, Сергей Собянин пообщался с местными жителями. Поговорили о благоустройстве района, недавно открытой хорде, которая ведет в аэропорт Шереметьево, и, конечно, о новой поликлинике.

Уже сегодня врачи начали оказывать помощь. В 56 зданиях городских поликлиник работы еще ведутся. Реконструкцию планируют завершить к началу будущего года.

Анастасия Мартынова, Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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