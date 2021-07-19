"Теперь это твоя проблема": мать бросила годовалую дочь в столичном хостеле

Женщина написала SMS мужу и ушла

27-летняя москвичка бросила годовалую дочку в столичном хостеле и ушла.

Инцидент произошел 18 июля на улице Добролюбова, 14а. В полицию обратился 32-летний супруг горе-матери. Он рассказал, что получил от жены сообщение со словами "это теперь твоя проблема".

Девочку 2020 года рождения доставили в больницу имени Сперанского. Источник РИА Новости утверждает, что отец ребенка тоже не намерен заниматься воспитанием дочери. Он не имеет ни места жительства, ни заработка.

Информация о происшествии передана в органы опеки и попечительства. Полиция начала проверку.

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