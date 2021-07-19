Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом в Крыму

Девушка рассказала, что многие отдыхающие игнорируют антиковидные меры
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что заболела коронавирусной инфекцией. По словам девушки, это произошло во время отдыха в Крыму.
Анна считает, что могла заразиться в Ялте, поскольку отдыхающие там часто игнорируют антиковидные меры и не соблюдают социальную дистанцию.
"Там никто не соблюдает масочные меры, гуляешь по центру, и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей стоят вплотную друг к другу без масок", - заявила Заворотнк в Instagram.
Сначала у девушки пропали вкус и обоняние, затем поднялась температура, начались слабость и ломота в теле. Приехавший на вызов врач сделал экспресс-тест на COVID-19, который показал положительный результат.
Заворотнюк призналась, что недавно всерьез задумалась о вакцинации, но из-за болезни "проблема отпала сама собой". Самоизоляцию дочь актрисы проводит со своим молодым человеком за просмотром сериалов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram