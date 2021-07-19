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Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом в Крыму

13:54
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Девушка рассказала, что многие отдыхающие игнорируют антиковидные меры

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что заболела коронавирусной инфекцией. По словам девушки, это произошло во время отдыха в Крыму.
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Анна считает, что могла заразиться в Ялте, поскольку отдыхающие там часто игнорируют антиковидные меры и не соблюдают социальную дистанцию.

"Там никто не соблюдает масочные меры, гуляешь по центру, и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей стоят вплотную друг к другу без масок", - заявила Заворотнк в Instagram.

Сначала у девушки пропали вкус и обоняние, затем поднялась температура, начались слабость и ломота в теле. Приехавший на вызов врач сделал экспресс-тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Заворотнюк призналась, что недавно всерьез задумалась о вакцинации, но из-за болезни "проблема отпала сама собой". Самоизоляцию дочь актрисы проводит со своим молодым человеком за просмотром сериалов.

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