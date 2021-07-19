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Отмена QR-кодов не повлияла на решение Пескова привиться от ковида

13:26
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Спикер Кремля переболел в мае 2020 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен привиться от коронавируса, несмотря на отмену QR-кодов в Москве.
В Москве перестали действовать QR-коды для посещения ресторанов

"Безусловно. Я планирую вакцинироваться", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Дмитрий Песков переболел коронавирусом в мае 2020 года. Несмотря на высокие титры антител, он принял решение вакцинироваться препаратом "Спутник Лайт".

Ранее московские власти отменили QR-коды для посещения заведений общественного питания. С 19 июля они перешли в разряд необязательных. По словам мэра столицы Сергея Собянина, такое решение было принято в связи с улучшением ковидной ситуации в городе и хорошими темпами вакцинации.

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