Отмена QR-кодов не повлияла на решение Пескова привиться от ковида

Спикер Кремля переболел в мае 2020 года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен привиться от коронавируса, несмотря на отмену QR-кодов в Москве.
"Безусловно. Я планирую вакцинироваться", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Дмитрий Песков переболел коронавирусом в мае 2020 года. Несмотря на высокие титры антител, он принял решение вакцинироваться препаратом "Спутник Лайт".
Ранее московские власти отменили QR-коды для посещения заведений общественного питания. С 19 июля они перешли в разряд необязательных. По словам мэра столицы Сергея Собянина, такое решение было принято в связи с улучшением ковидной ситуации в городе и хорошими темпами вакцинации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram