Олимпийские соревнования оказались под угрозой срыва из-за устриц

Моллюски захватили поплавки

Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц.

Моллюски начали массово прикрепляться поплавкам, которые предназначены для поддержания спокойной водной поверхности в районе Токийского залива. Под тяжестью устриц поплавки начали тонуть.

К настоящему моменту уже выловили 14 тонн устриц. На "спасательную операцию" власти Токио потратили 1,28 миллиона долларов. Специалисты сообщили, что улов в пищу употреблять не станут, так как это может повлечь за собой проверки, передает "Интерфакс".

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Накануне 29 российских спортсменов вылетели из Владивостока в столицу Японии.

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