Сомнолог объяснил, как превратиться из "совы" в "жаворонка"

Режим дня во многом зависит от образа жизни

"Совы", "жаворонки" - люди не могут постоянно относиться только к одному типу, со временем график засыпания и пробуждения претерпевает изменения, заявил сомнолог, руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин.

Специалист напомнил, что в идеале ложиться спать стоит с 22 до 23 часов, а просыпаться – с 6 до 7. Однако в зависимость от образа жизни график сна и бодрствования меняется.

"Сованость" и "жаворонковость" меняется с возрастом. Дети — жаворонки. Молодежь становится совами, чтобы иметь возможность развлекаться, например. С возрастом, с 40 лет, многие люди снова становятся жаворонками", - рассказал сомнолог.

Калинкин подчеркнул, что засыпание и пробуждение связаны с фенотипом, который на 30% зависит от генома, а на 70% — от факторов окружающей среды. На деле лишь 10% людей действительно либо совы, либо жаворонки на протяжении всей жизни. Остальные 90% становятся то жаворонками, то совами.

Врач добавил, что при желании можно "превратиться" из "совы" в "жаворонка" и наоборот, но для этого потребуется некоторое время, передает "Вечерняя Москва".

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