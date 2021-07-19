На избирательных участках запретили рукопожатия и еду

Выборы пройдут в сентябре
Роспотребнадзор запретил рукопожатия и употребление пищи на избирательных участках в связи с пандемией коронавируса.
Это следует из рекомендаций надзорного ведомства, опубликованных на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
"Кандидатам и иным участникам избирательного процесса категорически запрещаются рукопожатия и <…> употребление пищи и напитков, кроме бутилированной воды", - говорится в документе.
Кроме того, кандидатам и избирателям следует заблаговременно пройти вакцинацию от коронавируса.
Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся в единый день голосования – с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в России пройдут прямые выборы глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram