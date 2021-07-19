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На избирательных участках запретили рукопожатия и еду

14:17
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Выборы пройдут в сентябре

Роспотребнадзор запретил рукопожатия и употребление пищи на избирательных участках в связи с пандемией коронавируса.

Это следует из рекомендаций надзорного ведомства, опубликованных на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

"Кандидатам и иным участникам избирательного процесса категорически запрещаются рукопожатия и <…> употребление пищи и напитков, кроме бутилированной воды", - говорится в документе.

Кроме того, кандидатам и избирателям следует заблаговременно пройти вакцинацию от коронавируса.

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся в единый день голосования – с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в России пройдут прямые выборы глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов.

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