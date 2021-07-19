Бузова вновь выступит на сцене МХАТа

С артисткой продлили контракт

В июле Ольга Бузова впервые вышла на сцену МХАТ в качестве актрисы, что вызвало настоящий скандал. Общество разделилось на тех, кто поддержал поющую телеведущую и тех, кто счел это началом конца знаменитого театра. Теперь же стало известно, что руководство МХАТа продлило контракт со звездой.

Бузова выйдет на сцену МХАТа еще минимум два раза – и снова в рамках постановки "Чудесный грузин", в которой артистка исполнила роль шпионки и по совместительству певицы Беллы Шанталь. Выступления поющей телеведущей в театре запланированы на сентябрь.

Ранее стало известно, что за участие в постановке Бузова получила порядка полумиллиона рублей. При этом спектакль показал хорошие кассовые сборы, передает "РЕН ТВ".

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