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Бузова вновь выступит на сцене МХАТа

15:09
  • понедельник
  • 19 июля 2021

С артисткой продлили контракт

В июле Ольга Бузова впервые вышла на сцену МХАТ в качестве актрисы, что вызвало настоящий скандал. Общество разделилось на тех, кто поддержал поющую телеведущую и тех, кто счел это началом конца знаменитого театра. Теперь же стало известно, что руководство МХАТа продлило контракт со звездой.
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Бузова выйдет на сцену МХАТа еще минимум два раза – и снова в рамках постановки "Чудесный грузин", в которой артистка исполнила роль шпионки и по совместительству певицы Беллы Шанталь. Выступления поющей телеведущей в театре запланированы на сентябрь.

Ранее стало известно, что за участие в постановке Бузова получила порядка полумиллиона рублей. При этом спектакль показал хорошие кассовые сборы, передает "РЕН ТВ".

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