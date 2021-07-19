Песков отметил эффективность мер против коронавируса в Москве

Столичные власти неоднократно доказывали свою эффективность

Власти Москвы принимают эффективные и проверенные меры в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Московские власти неоднократно доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом. Москва уже доказала свою эффективность, проверенность в деле борьбы с эпидемией", - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что система здравоохранения Москвы позволяет оперативно увеличить количество койко-мест.

По словам Пескова, региональные власти не только занимаются обеспечением сохранности здоровья и жизни людей, но и поддержанием жизнеспособности экономики.

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