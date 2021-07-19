Эксперты оценили вероятность снижения цен на бензин до 20 рублей

Всё зависит от курса рубля

В беседе с журналистами вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун отметил, что стоимость бензина в России напрямую зависит от курса рубля.

"Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей", - цитирует слов Федуна ТАСС.

Спикер уточнил при этом, что сегодня валютный курс в России "работает только в сторону повышения".

"Пока доминанта - это забота ЦБ о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных", - добавил вице-президент "Лукойла".

Как он заметил вместе с тем, сжатие рынка нефти вследствие ужесточения климатической политики приведет к тому, что на глобальном рынке доля стран ОПЕК увеличится до 70-80% c сегодняшних примерно 30%.

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