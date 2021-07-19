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Эксперты оценили вероятность снижения цен на бензин до 20 рублей

14:28
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Всё зависит от курса рубля

В беседе с журналистами вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун отметил, что стоимость бензина в России напрямую зависит от курса рубля.
В 2021 году в России бензин подорожал сильнее, чем за весь прошлый год

"Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей", - цитирует слов Федуна ТАСС.

Спикер уточнил при этом, что сегодня валютный курс в России "работает только в сторону повышения".

"Пока доминанта - это забота ЦБ о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных", - добавил вице-президент "Лукойла".

Как он заметил вместе с тем, сжатие рынка нефти вследствие ужесточения климатической политики приведет к тому, что на глобальном рынке доля стран ОПЕК увеличится до 70-80% c сегодняшних примерно 30%.

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